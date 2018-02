Kurierfahrer von Noweda unter Druck

Er nimmt uns mit auf eine Tour, die er früher oft gefahren ist. Auf dem Plan stehen acht Apotheken, die in 46 Minuten beliefert werden müssen. Wir starten am Lager der Noweda-Niederlassung Schwerte und lassen die Stoppuhr mitlaufen. Als wir an der erste Apotheke ankommen haben wir schon 6 Minuten Verspätung.

Vor der Apotheke warten wir 5 Minuten. Zeit, die ein Fahrer braucht, um einen Parkplatz zu finden, um mehrere Wannen mit Medikamenten in die Apotheken zu tragen und um Müll aus den Apotheken in den Wagen zu packen. Noweda rechnet in den Fahrplänen meist mit 3 Minuten Ladezeit. Utopisch, so Vleeschhouwers. „ Oft brauche ich mindestens 5 Minuten, in einigen Fällen sogar 10 oder gar 15 Minuten. “

Apotheke 2 und 3 sind nur einige Meter von uns entfernt. Wieder warten wir fünf Minuten pro Apotheke, dann fahren wir weiter. 35 von 50 Minuten sind auf der Stoppuhr schon abgelaufen, dabei haben wir nicht einmal die Hälfte der Apotheken geschafft. Als wir unsere Tour an der letzten Apotheke abschließen, stoppen wir gut 80 Minuten – also eine Differenz von 30 Minuten zum Fahrplan.