Rätsel um "Verschissmuss"-Kranz der SPD Mülheim

Prüfung, ob Fehler bewusst herbeigeführt wurde

Der Text auf der Trauerschleife der SPD-Ratsfraktion sei jedes Jahr derselbe und vom Fraktionsbüro an die zuständige Gärtnerei in korrekter Schreibweise übermittelt worden. Diese habe in diesem Jahr allerdings erstmals eine neue Schleifendruckerei in Essen beauftragt. Nun werde geprüft, ob der Fehler dort entstanden und womöglich bewusst herbeigeführt worden sei.