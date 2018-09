Die Hagener SPD hat 63 Parteiaufnahmeanträge auf einen Schlag abgelehnt. Das hat SPD -Geschäftsführer Claus Homm dem WDR am Mittwoch (05.09.2018) bestätigt. Der Grund dafür seien " Auffälligkeiten " und " Ungereimtheiten ", die es in den Aufnahme-Anträgen gebe. Möglicherweise seien sogar Unterschriften gefälscht worden, erklärte Homm. Deshalb will die SPD jetzt die Staatsanwaltschaft einschalten.

Parteimitglied wirft Unterbezirk Rassismus vor

Die meisten Personen, die SPD -Mitglieder werden wollen, aber abgelehnt wurden, haben einen Migrationshintergrund. Ein türkisch-stämmiges Parteimitglied hatte sie ermuntert, parteipolitisch aktiv zu werden. Viele wohnen in Wehringhausen, einem Hagener Stadtteil, der immer wieder durch Kriminalität und Verschmutzung Schlagzeilen macht.

Das will der türkische Partei-Genosse auf politischer Ebene ändern und sucht sich seit Jahren dafür Verbündete. Deshalb seine intensive Anwerbung neuer SPD -Mitglieder, erklärte das Parteimitglied dem WDR.

Hagener SPD hat Angst vor Unterwanderung

Dass jetzt so viele Aufnahmeanträge vom SPD -Unterbezirk abgelehnt wurden, kann sich der Anwerber nur so erklären: Die altgedienten Partei-Mitglieder fürchten einen zu großen Migranten-Anteil in der Ortspartei. Für den türkischen SPD -Mann, der seit 1986 in Hagen lebt, grenzt das an Rassismus in der eigenen Partei.