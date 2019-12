Die Mülheimer SPD hat ihr Büro am Rande der Innenstadt in einem Mehrfamilienhaus. Große Politik wurde dort mal gemacht, schließlich kommt die ehemalige NRW -Ministerpräsidentin aus Mülheim an der Ruhr. Hannelore Kraft hat noch immer ein Arbeitszimmer beim Ortsverein. Jetzt geht es wieder um das große Ganze: den Bundesparteitag, der von Freitag (06.12.2019) bis Sonntag in Berlin stattfindet.

"Wir müssen dringend Ruhe in die Partei bringen. Dieses Signal muss vom Parteitag ausgehen" , sagt Dieter Spliethoff, der Mülheimer SPD -Fraktionsvorsitzende. Bloß nicht jetzt schon damit anfangen, die designierten Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in Frage zu stellen.