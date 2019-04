Kosten beim Spargelanbau steigen

Spargel ist in NRW das am häufigsten angebaute Gemüse. Rund 140 Spargelhöfe gibt es in NRW. Mit ihrem Produktionsanteil von 20 Prozent sind sie, neben den niedersächischen Spargelbauern, die wichtigsten Produzenten Deutschlands. Dennoch klagen viele Spargelbauern über steigende Kosten für Löhne, Maschinen und Energie.

All diese Faktoren fließen in den Spargelpreis mit ein, der sich dann über Angebot und Nachfrage reguliert. Zu Beginn der Spargelsaison, wenn es noch nicht genug Spargel gibt, ist er teurer. Der Preis sinkt im Lauf der Erntesaison, die traditionell am Johannistag (24. Juni) endet.