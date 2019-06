Bei Videodreh: Rapper in Hagen festgenommen

Videodreh mitten in Hagen

Auf Videos ist zu sehen, wie "Jigzaw" auf einem Autodach steht und sich von hunderten Fans feiern lässt. Für Autos ist kein Durchkommen. Die Polizei versucht, die Situation mit mehreren Einsatzkräften aufzulösen. Einige Fans bespucken und beleidigen die Polizisten. Erst als Nuhsan C. in Gewahrsam genommen wird, beruhigt sich die Menge. Der Rapper hatte seine Fans über das soziale Netzwerk Instagram aufgefordert, in den Stadtteil Altenhagen zu kommen. Es sollte sein vorerst letzter Videodreh in Deutschland werden.