Lob für Wochenbettbetreuung

Erstellt wurde die Studie im Auftrag der Landesregierung, weil es bisher kaum Zahlen über die Lage bei der Hebammenhilfe in NRW gab. Insgesamt haben 1.900 Hebammen und 1.700 Mütter teilgenommen.

Bei aller Kritik betonen die Wissenschaftler, die die Studie erstellt haben, aber auch, dass die Betreuung in Deutschland gut funktioniere. So eine intensive Wochenbettbetreuung nach der Geburt gebe es in keinem anderen Land.

Gesundheitsminister will Hebammen stärken

NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist mit den Ergebnissen der Studie im Großen und Ganzen zufrieden. Bundesweit vorgeschrieben ist, dass Geburtskrankenhäuser in 40 Minuten erreichbar sein müssen. In NRW seien es weniger als 30 Minuten.

Laumann möchte Hebammen in Kliniken künftig mehr Verantwortung übertragen, durch hebammengeführte Kreißsäle. Außerdem will er den Nachwuchs sicherstellen, indem es künftig mehr Ausbildungsmöglichkeiten an Fachhochschulen geben soll.

Video starten, abbrechen mit Escape Praxisübungen für Hebammenstudenten. Lokalzeit Ruhr. . 05:22 Min. . Verfügbar bis 06.09.2020. WDR. Von Nicole Noetzel.

Stand: 20.11.2019, 08:06