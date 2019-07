Die Wassersportler auf den Ruhrstauseen haben in diesem Sommer bisher deutlich weniger Probleme mit Wasserpflanzen als in den Vorjahren. Nach Angaben des Ruhrverbandes am Donnerstag (04.07.2019) gibt es nur eine Ausnahme mit dem Kemnader See.

Die Elodea, auch als Wasserpest bekannt, hatte im vergangenen Jahr bei vielen Wassersportlern für Unmut gesorgt. Als Reaktion darauf hatte der Ruhrverband Maßnahmen eingeleitet. Es wurden Mähboote eingesetzt, Taucher in die Ruhr geschickt und natürliche Wege zur Eindämmung erprobt.