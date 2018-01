Silvesterrakete setzt Wohnhaus in Brand

Bei einem Feuer in Selm (Kreis Unna) ist in der Silvesternacht eine vierköpfige Familie verletzt worden. Vermutlich sei eine Silvesterrakete durch das geöffnete Fenster ins Schlafzimmer der Familie geflogen und habe den Brand verursacht, teilte die Polizei am Montag (01.01.2018) mit.

Die Mutter sei mit den beiden Kindern ins Freie geflohen, während der Vater vergeblich versucht habe, das Feuer selbst zu löschen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Zimmer in voller Ausdehnung. Alle vier Familienmitglieder atmeten Rauchgase ein und kamen deswegen in Krankenhäuser. Das Haus wurde so stark beschädigt, dass es zunächst nicht mehr bewohnbar ist.

Stand: 01.01.2018, 10:37