Nach Angriffen auf Behörden-Mitarbeiter in mehreren Städten zieht die Stadt Essen Konsequenzen: Für den Bau eines neuen Bürgerrathauses will sie ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeiten. Das hat die Stadt dem WDR am Mittwoch (02.05.2019) mitgeteilt.

Ausschreibung läuft

Eingangsschleusen, Videoüberwachung und Panzerglas – all das sind mögliche Optionen. Zur Zeit läuft noch die Ausschreibung für den Bau. Dazu gehört, dass die Architekten all diese Möglichkeiten mit einplanen. Auch die Nähe zur alten Synagoge spielt bei der Sicherheitsplanung eine Rolle.

Essens Ordnungsdezernent Christian Kromberg verweist auf Vorfälle in der Vergangenheit: "Wir erleben immer wieder, dass es zu verbalen, aber auch körperlichen Übergriffen auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommt." In einem besonders schweren Fall hatte ein Mann im Jobcenter Neuss vor einigen Jahren eine Mitarbeiterin bei einem Angriff getötet.

Maßnahmen für Bürger kaum zu spüren

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen: Das Bürgerrathaus soll in erster Linie für die Menschen da sein, so die Verantwortlichen. Deshalb werde versucht, das Ganze so umzusetzen, dass die Bürger bei Terminen im Rathaus so wenig wie möglich davon merken.