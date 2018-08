Die Polizei Dortmund hat am Freitagmittag (24.08.2018) einen 24-jährigen Rumänen festgenommen. Er soll drei Sexualstraftaten innerhalb von sechs Tagen begangen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Mann besonders schwere Vergewaltigung, eine versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Die Taten haben sich zwischen dem 13. und 18. August im Dortmund am Zoo, in Westerfilde und Lichtendorf ereignet.

Rumänische Polizei half bei der Aufklärung

Der Mann konnte durch eine enge Zusammenarbeit mit der rumänischen Polizei schnell identifiziert werden. Seine DNA war dort in der Verbrecherkartei.

Zur Festnahme am Freitagmittag kam es, als ein Polizist, der gerade Feierabend hatte, den gesuchten Mann an einer U-Bahnstation in Dortmund erkannte.

Kein Geständnis abgelegt

Der 24 Jährige wurde noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl.

Der Festgenommene hat laut Staatsanwalt eingeräumt an den Tatorten gewesen zu sein. Die sexuellen Übergriffe bestreitet er aber.

Intensive Fahndung nach dem Täter

Die Polizei hatte tagelang intensiv nach den Serientäter gefahndet. Eine extra Ermittlungskommssion war eingerichtet worden. Die Polizei bekam dutzende Hinweise aus der Bevölkerung.

Stand: 24.08.2018, 17:30