Seniorin fährt an Haltestelle in Essen in Menschen

Eine 81-Jährige ist in Essen an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren. Zwölf Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schweben laut Polizei in Lebensgefahr. Drei der Verletzten seien schwer verletzt.

Am Unfallort sind keine Bremsspuren zu sehen. Die Straßenbahn hatte nach Angaben der Polizei-Sprecherin an der Haltestelle Gervinusstraße gehalten und die Gäste waren ausgestiegen. In dem Moment sei die Seniorin ohne abzubremsen in die aussteigenden Menschen gefahren. Laut Augenzeugen sollen Menschen mehrere Meter durch die Luft geflogen sein. "Es haben sich dann sofort Ersthelfer um alle gekümmert. Das ist vorbildlich", sagt Mike Filzen von der Feuerwehr Essen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, weiß die Polizei nicht. Sie geht zurzeit nicht davon aus, dass die 81-jährige Fahrerin absichtlich in die Menschenmenge gefahren ist.

Stand: 29.02.2020, 19:41