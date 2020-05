Oberhausener Seniorenzentrum unter Quarantäne

In einer Altenpflege-Einrichtung in Oberhausen sind 19 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden. Das hat die Stadt am Samstagabend (02.05.2020) mitgeteilt. Bei den Infizierten handelt es sich um 14 Bewohner und fünf Pflegekräfte.

Wegen eines Sturzes musste ein Bewohner in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weil er dort positiv auf das Virus getestet worden war, wurden am Donnerstagabend (30.04.2020) zunächst 30 Tests in der Pflegeeinrichtung angeordnet.

Über 250 weitere Personen getestet

Laut der Stadt Oberhausen sollen inzwischen alle weiteren 250 Betroffenen getestet worden sein. Die Ergebnisse stehen noch aus. Weil sich bei drei Bewohnern der Zustand verschlechtert hat, wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Anlage wurde bis auf weiteres unter Quarantäne gestellt.