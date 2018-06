Nach Angaben der Polizei ist in der Nacht zum Samstag (02.06.2018) eine 24-Jährige in Hagen ihren schweren Schussverletzungen erlegen. Demnach starb die Frau, nachdem offenbar ihr 25-jähriger Freund am Freitagnachmittag auf sie geschossen hatte. Der Mann soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mutmaßlicher Täter zunächst geflüchtet

Gegen 14 Uhr war es in einer Wohnung im Ortsteil Altenhagen zu der Beziehungstat gekommen. Dabei soll der 25-jährige Mann auf seine Partnerin geschossen und sie lebensgefährlich verletzt haben.

Danach flüchtete der mutmaßliche Täter aus dem Haus. Er lief ein paar Straßen weiter und suchte Schutz in einer anderen Wohnung, die offenbar Bekannten oder Verwandten gehört.

Festnahme durch SEK

Kurz darauf umstellte die Polizei dieses Haus und riegelte den Bereich weiträumig ab. Trotzdem versuchten Schaulustige immer wieder, den Einsatz aus nächster Nähe zu verfolgen.

Gegen 17.45 Uhr konnte das SEK den 25-Jährigen festnehmen. In Handschellen führten sie ihn aus dem Haus und transportierten ihn ab.

Tatwaffe wird noch gesucht

Kurz darauf brachten Sanitäter auch ein Kind aus dem Haus. Ob es zu dem Festgenommen gehört, wollte die Polizei nicht sagen. Gerüchte, der Mann habe das Kind entführt, wollten die Ermittler nicht bestätigen. Gesucht wird zur Zeit noch die Tatwaffe.

Stand: 02.06.2018, 13:35