Neuer Asphalt sorgt in Schwerte für Geldnot

Es könnte alles so schön sein: Neue Gehwege und ein frischer, dunkler Asphalt. Die Schwerter Bahnhofstraße wurde in den vergangenen Jahren zum "Boulveard" umgebaut. Von vorneherein war klar: Die Hauseigentümer werden an den Kosten beteiligt. Als die Briefe ankamen, war die Überraschung aber groß.

" So ganz ohne Vorbereitung. Wir sollten plötzlich 2,5 Mal so viel zahlen ", sagt Beate Busack. Für sie seien das statt den bisher angekündigten 10.000 Euro nun 24.000 Euro. " Das ist schon sehr, sehr schmerzhaft ", so die Schwerter Bürgerin. Um die Summe zu stemmen, muss sie ihre Lebensversicherung antasten.

Auch ihre Nachbarn wurden kalt erwischt. Der Grund für den sprunghaften Anstieg: " Es hieß immer, die Straße sei eine Hauptverkehrsstraße. Jetzt soll es aber eine Hauptgeschäftstraße sein ", sagt Anlieger Bernhard Druffel.

Die Stadt räumt den Fehler in einer kurzen Stellungnahme ein. Der zuständige Dezernent habe sich bei der Prognose vertan und entschuldige sich.

Städte legen Beitragshöhe selbst fest

Die unterschiedlichen Kategorisierungen machen sich in der Berechnung bemerkbar. Anliegerstraßen sind zum Beispiel für die Anwohner teurer als Verkehrsstraßen.

Die Beitragshöhe können die einzelnen Städte selbst festlegen, so dass es teilweise große Unterschiede gibt: Im sauerländischen Hallenberg und in Bonn etwa können in einer Anliegerstraße 80 Prozent der Sanierungskosten umgelegt werden. In Bochum hingegen nur 60 Prozent.

" Die Städte können die Kosten aber nur bei einer Erneuerung oder einer Verbesserung umlegen ", so Erik Uwe Amaya, NRW -Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Haus und Grund. Eine Verbesserung sei etwa die Verbreiterung der Gehwege, eine Erneuerung oder die komplette Sanierung des Asphalts. Nicht beteiligungsfähig: Das frühjährliche Flicken der Schlaglöcher.

Andere Bundesländer haben mildere Lösungen

Im ganzen Land sorgen Beiträge zum Straßenausbau regelmäßig für Streit. Im Kreis Wesel verglichen sich erst kürzlich Anlieger und Eigentümer vor Gericht. In Menden sorgte der Kostenbescheid eines älteren Ehepaars für viel Solidarität. Das Ehepaar sollte 70.000 Euro zahlen.