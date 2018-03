Aus Kühllaster gerettet - jetzt auf dem Weg nach Großbritannien

Die Iraker, die gestern auf einem Rastplatz an der A1 bei Schwerte aus einem Kühllaster befreit wurden, wollen nach Großbritannien. Das teilte die Polizei des Kreises Unna mit. Sie hatte die acht Menschen am Montag (27.03.2018) vernommen.

Schlepper haben sie auf den Lkw gesetzt

In der Vernehmung konnten sie weitere Einzelheiten liefern. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Rolle der Fahrer des Sattelschleppers bei dem Ganzen spielte. Die irakischen Flüchtlinge sagten, Schlepper hätten sie in Frankreich auf den Kühltransporter geschmuggelt. Damit entlasten sie den Lkw-Fahrer. Er war erst auf sie aufmerksam geworden, als sie gegen die Tür des Transporters geklopft hatten. Gerade rechtzeitig, denn der Sauerstoff in dem Transporter wurde knapp.

Keine Handhabe für eine Festnahme - trotz illegaler Einreise

Nach dem Gespräch mit Polizei und Ausländerbehörde wurden die Flüchtlinge wieder entlassen. Sie wollen nun nach eigener Aussage weiter nach Großbritannien - was ohnehin von Anfang an ihr Ziel war. Da sie kein Asyl in Deutschland beantragt haben, habe die Polizei keine Handhabe, sie festzuhalten. Und das, obwohl sie illegal eingereist seien. So lege es das Aufenthaltsgesetz fest.