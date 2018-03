Polizei und Feuerwehr haben am Montag (26.03.2018) auf einem Rastplatz an der A1 bei Schwerte acht Menschen aus einem Lkw -Auflieger gerettet. Sie könnten unterkühlt sein, sagt die Feuerwehr, denn sie waren wohl fünf bis sieben Stunden bei rund 5 Grad in dem Kühlwagen unterwegs.