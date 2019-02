Schwerer Motorradunfall bei Haltern

Eine 21-jährige Frau ist am Sonntag (24.02.2019) bei einem Motorradunfall in Haltern am See schwer verletzt worden. Sie war als Sozia mit einem 59-Jährigen auf dem Motorrad unterwegs.

In Höhe des Biker-Treffs Drügen-Pütt verließ ein 21 Jahre alter Biker auf seiner Maschine den Parkplatz. Bei der Auffahrt auf die Bundesstraße 51 stießen die beiden Motorräder zusammen.

Feuerwehr: " Saison ist eröffnet "

Verunglücktes Motorrad auf Landstraße