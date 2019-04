Schwere Vorwürfe gegen Dortmunder Polizei

Sehr geehrter Herr Voigt,

anbei erhalten Sie unsere Antwort auf Ihre Anfrage vom Montag (8.4.) zu Ihrer Kenntnis.

Zum Sachverhalt

Die Polizei Dortmund hat am 1. März einen Einsatz zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Lokalitäten in der nördlichen Dortmunder Innenstadt aufgesucht. Unter anderem die in Rede stehende Bar. In der Bar wurden 35 Personen kontrolliert. Im Anschluss an die Kontrollen wurden drei Anzeigen geschrieben - wegen des Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz, wegen Steuerhehlerei sowie wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.



Letztgenannte Anzeige richtet sich gegen den 45-jährigen Betreiber und seine 37-jährige, schwangere Lebensgefährtin. Die Frau fiel im Rahmen des Kontrolleinsatzes mit einer aggressiven Verhaltensweise auf, beleidigte mehrfach mehrere Beamte und schlug einen von ihnen. Daraufhin wurde sie aus den Räumlichkeiten herausgedrängt. Ihr Lebensgefährte versuchte, die polizeilichen Maßnahmen zu stören. Als dieser wiederum durch Einsatzkräfte fixiert wurde, versuchte die Frau, die Maßnahmen zu stören. Als sie daraufhin ebenfalls fixiert werden sollte, versuchte sie mehrfach, sich loszureißen und zu ihrem Lebensgefährten zu gelangen. Ihr Widerstand wurde schließlich durch Schläge ins Gesicht gebrochen.

Der Dortmunder Polizei sind Shisha Bars als mögliche Aufenthalts- und Rückzugsorte für Angehörige krimineller Clan-Strukturen bekannt. Daher war auch diese Bar bei einem erneuten Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität Ziel polizeilicher Maßnahmen.

Darüber hinaus fiel die X Lounge bei Schwerpunkteinsätzen zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität wiederholt wegen Verstößen gegen die Abgabenordnung auf. Auch in diesem Fall wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Steuerhehlerei geschrieben

Zu den Vorwürfen

Die Polizei Dortmund hat im Nachgang zu dem Schwerpunkteinsatz am 1.3. eine Anzeige wegen Widerstands und Beleidigung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte geschrieben.

Als Beschuldigte werden in diesen Ermittlungen die 37-jährige Frau und ihr 45-jähriger Lebensgefährte geführt.

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen einen Beamten der Dortmunder Polizei hat die Polizeibehörde Dortmund von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen führt aus Neutralitätsgründen die Polizeibehörde in Recklinghausen.

Allgemein:

Immer dann, wenn Vorwürfe gegen einen Polizeibeamten im Raum stehen, werden Maßnahmen des Disziplinarrechts anhand des aktuellen Ermittlungsstands geprüft und erforderlichenfalls getroffen.



In dem konkreten Fall wurde mit dem Ermittlungsverfahren auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet, allerdings ist dieses für die Dauer des Strafverfahrens ausgesetzt.

Das Ergebnis dieses Verfahrens entscheidet über den Fortgang des Disziplinarverfahrens.

Darüber hinaus gibt es auch allgemeine Sicherungsmaßnahmen, die bis zur Klärung des Sachverhalts, auch zum Schutz des Beamten, von der Behörde getroffen werden können. Im vorliegenden Fall wird der Beamte bis zur Klärung der Vorwürfe an anderer Stelle eingesetzt.

Die Polizeibeamten wissen, dass die Polizeibehörde gegen kriminelle Strukturen mit einer Null-Toleranz-Strategie agiert. Diese Null-Toleranz-Strategie setzt die Behörde mit allen Konsequenzen ein, allerdings nur mit rechtsstaatlichen und rechtmäßigen Mitteln.

Die Polizeibehörde Dortmund fordert von jedem einzelnen ihrer Beamten/-innen dieses professionelle, rechtsstaatliche Verhalten ein und legt großen Wert auf dessen Umsetzung im Einsatz.

__________________________________________________________________________________________________________



Polizeipräsidium Dortmund

Leitungsstab/SG 2/Pressearbeit - Stellvertretende Leiterin des SG 2