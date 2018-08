Zur Diskussion über die Schultoiletten-Benutzung mit Ausweis

Wie auch an vielen anderen Schulen gibt es an einem Gymnasium in Witten Probleme mit der Sauberkeit der Schultoiletten und oft auch mit Vandalismusschäden. Mit elektronischen Ausweisen will die Schule jetzt dagegen vorgehen. Ein Unding, meint die Piraten-Partei.

Um Vandalismus vorzubeugen, hat das Gymnasium ein neues System eingeführt: Seit dem neuen Schuljahr, das am Mittwoch (29.08.2018) begonnen hat, gibt es neue elektronische Schülerausweise. Diese öffnen die Türen der Toiletten.

Dabei werden die Daten eingelesen und in einem Tagesprotokoll gespeichert. Das Ziel: Mehr Kontrolle und dadurch saubere Toiletten.

Piratenpartei sieht Datenschutz gefährdet

Das System sei freiwillig, betont die Schule - andere Toiletten stünden auch ohne Ausweis weiter zur Verfügung. Die Piratenpartei Ennepe-Ruhr sieht den Datenschutz gefährdet und möchte, dass die Landesdatenschutzbeauftragte den Fall prüft.