SchulKinoWochen NRW starten mit Filmen über Rechtsextremismus

Zum Auftakt ging es um das Thema Rechtsextremismus. Im Kino ist es mucksmäuschenstill. Über die Leinwand flackern die Familienfotos von Opfern eines Brandanschlags in Duisburg. Sieben Menschen starben am 26. August 1984 in dem Haus, das vor allem von türkischen Familien bewohnt wird. Für das Gericht die Tat einer psychisch kranken Frau. Die Familien der Opfer glauben an Rassismus - ihre Perspektive erzählt der Dokumentarfilm.

Schüler sichtlich ergriffen

Der Film "Dunkelfeld" ist bewusst emotional, subjektiv, hinterfragt die Motive der Tat, klagt an. Die 14- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schüler sind von der Darstellung sichtlich ergriffen. Im Gespräch mit Regisseur Ole-Kristian Heyer können die Jugendlichen ihre Fragen und Gedanken loswerden. " Das hat in mir so eine Traurigkeit ausgelöst, dass das wirklich passiert ist und dass es immer noch Nazis und Rassisten gibt, die das immer noch beschönigen, " sagt Ariane. Nguetsop Rakotoniania.

Im Kino lernen statt in der Schule