Schweigeminute im Regierungskabinett

Im Regierungskabinett gab es bereits am Dienstag eine Schweigeminute, um des 14-jährigen Opfers, seiner Familie und der Schulgemeinschaft zu gedenken. Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) sagte: " Die Brutalität der Tat macht uns fassungslos ."

Hintergründe noch unbekannt

Notfallseelsorger betreuen Schüler, Lehrer und Angehörige

Die Tat hat sich um kurz nach acht Uhr an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen ereignet. Der 15-Jährige soll auf den anderen Schüler eingestochen haben. Die Polizei hat das aber noch nicht bestätigt.

Seelsorger betreuen Schüler, Lehrer und Angehörige

Die Polizei sichert vor Ort Spuren der Tat. Schulpsychologen und Seelsorger kümmern sich um Schüler, Lehrer und Angehörige. Eltern konnten ihre Kinder nach Auskunft der Polizei jederzeit von der Schule in Lünen abholen.

Stadt Lünen kündigt Schweigeminute an

Der Bürgermeister von Lünen hat für Mittwochmittag (24.01.2018) um 12 Uhr eine Schweigeminute in allen Lüner Schulen und im Rathaus angekündigt. " Es gibt keine Worte, die Trost spenden können. Aber wir werden zeigen, dass wir in Lünen in solchen Situationen zusammenstehen" , erklärte Bürgermeister Jürgen Kleine-Fauns.

Schule will mit Schülern gemeinsam Tat aufarbeiten