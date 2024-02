Eltern besorgt: Unbekannte sprechen Schulkinder an

Drei Vorfälle innerhalb drei Tagen schrecken Eltern am Niederrhein auf. Am Dienstagnachmittag (13.02.) hatte ein Unbekannter einen Schüler der Grundschule Mozartstraße in Duisburg angesprochen. Seine Mutter habe ihn geschickt und der Junge solle in sein Auto einsteigen. Der sagte deutlich ‚Nein!‘ und rannte zurück ins Schulgebäude.

Mädchen sollte in Auto steigen

Am Donnerstag (15.02.) sei dann ein Mädchen der Schule von einem Fremden aufgefordert worden, zu ihm in den Wagen zu kommen – auch sie rannte davon. Davon berichtet die Klassenpflegschaftsvorsitzende Christine Aydin.

Christine Aydin möchte nicht, dass ihre Kinder allein nach Hause laufen

Wie alle anderen Eltern auch, ist sie zurzeit sehr besorgt: "Okay, dann bin ich eine Helikoptermutter. Ich habe zwei Kinder hier in der Schule, die eigentlich alleine nach Hause laufen könnten. Aber ich möchte es nicht.“

10-jährige Schülerin angesprochen

Ein dritter Vorfall in Rheinberg (Kreis Wesel) verlief in dieser Woche folgenlos. Dort hatte ein Mann vergeblich versucht, eine zehnjährige Schülerin in sein Auto zu locken.

Quelle:

- Polizei Wesel

- Schulleiterin

- Klassenpflegschaftsvorsitzende

Über dieses Thema berichtet der WDR am 16.02.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Dortmund und im Radio auf WDR 2.