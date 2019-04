Schüler der Fischlaker Grundschule in Essen haben einen Tag länger Osterferien. Wie die Polizei dem WDR am Montag (29.04.2019) berichtet, haben Einbrecher die Klassenräume verwüstet. Nach Angaben von Eltern kann deshalb am Montag (29.04.2019) kein Unterricht stattfinden.

Völliges Chaos