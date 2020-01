Polizist erschießt Mann in Gelsenkirchen

Ein Polizist hat in Gelsenkirchen am Sonntagabend (05.01.2020) einen Mann erschossen, der sich mit einem Messer in der Hand Beamten genähert haben soll. Christopher Grauwinkel, Sprecher der Polizei Gelsenkirchen sagte dem WDR, der mutmaßliche Angreifer habe zunächst mit einem Gegenstand auf einen Streifenwagen geschlagen, der vor der Polizeiwache-Süd geparkt war. Anschließend sei der Mann mit dem Gegenstand in der erhobenen Hand auf die Beamten zugegangen.

Schuss wurde von Kommissaranwärter abgegeben

Dabei sei den Polizisten aufgefallen, dass der Mann in der anderen Hand zudem ein Messer getragen habe. Als er den Angaben zufolge trotz mehrerer Aufforderungen nicht stoppte, habe ein 23-jähriger Polizeikommissarsanwärter mindestens einen Schuss auf den Mann abgegeben. Dieser sei tödlich gewesen.

Mutmaßlicher Angreifer war der Polizei bekannt

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer nach ersten Erkenntnissen um einen 37 Jahre alten Mann, der in Gelsenkirchen gemeldet war. Er sei der Polizei bekannt, so Sprecher Grauwinkel. So sei er mehrfach straffällig geworden - unter anderem wegen Gewalttaten.

Ermittlungen übernimmt Polizeibehörde einer anderen Stadt

Die Fall wird dem Polizeisprecher zufolge an eine andere Polizeibehörde in Nordrhein-Westfalen übergeben. Dies ist bei Tötungsfällen, bei denen Polizisten beteiligt sind, üblich. Ziel ist, dass die Ermittlungen dadurch möglichst unanhängig durchgeführt werden können.

Stand: 05.01.2020, 23:50