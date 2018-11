Seit dem Sommer geht der 16-jährige Joshua Tolksdorf aus Werne zum Wirtschaftsgymnasium in Dortmund. Doch pünktlich war er nur selten im Unterricht: "Entweder ist die Eurobahn massiv verspätet, fällt aus oder kommt nur mit einem Zugteil, so dass sich alle Leute in den Zug quetschen müssen. Das nervt auf Dauer extrem." Um nicht ständig zu spät zu kommen, steht Joshua deutlich früher auf, an manchen Tagen schon vor fünf Uhr.

Online-Petition soll Politik zum Handeln bringen