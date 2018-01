An der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen ist ein 14-jähriger Schüler laut Polizei am Dienstagmorgen (23.01.2018) von einem 15-jährigen Mitschüler getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später am Datteln-Hamm-Kanal widerstandslos festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.

Angriff kurz vor Unterrichtsbeginn

Der polizeibekannte 15-Jährige hatte am Dienstagmorgen einen Termin bei der Schulsozialarbeiterin. Wegen aggressiven Verhaltens hatte der Jugendliche vor einiger Zeit die Käthe-Kollwitz-Schule verlassen müssen.

Nach einem missglückten Versuch an einer anderen Schule sollte er nun zurückkehren. Bei dem Termin mit der Sozialarbeiterin sollten die Bedingungen dafür geklärt werden.

Mutter provozierend angeschaut?

Mitarbeiter der Spurensicherung

Der Beschuldigte und seine Mutter warteten auf das Gespräch und begegneten dem späteren Opfer. Der Beschuldigte sagte in einer ersten Vernehmung aus, der 14-Jährige habe seine Mutter mehrmals "provozierend angeschaut" .



Deshalb habe er sein Messer gezogen und dem Mitschüler in den Hals gestochen. Der 14-Jährige starb auf dem Schulgelände. Der 15-Jährige soll am Mittwoch (24.01.2018) dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ermittler prüfen Vorgeschichte

Die Tat hatte wohl eine Vorgeschichte. Das wahre Motiv sollen die Ermittlungen ergeben, heißt es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.