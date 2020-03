"Schönstes Rathaus" von NRW steht in Recklinghausen

Ministerium: Rathäuser sind Orte der Demokratie

Für das Heimatministerium ein Hinweis, wie sehr sich die Bürgerinnen und Bürger in manchen Städten mit ihren historischen Rathäusern identifizieren.

Mitgemacht hatten 74 Rathäuser aus NRW , darunter große wie das zwölfgeschossige anthrazitfarbene Hochhaus in der Essener Innenstadt, kleine wie das Rathaus in Hallenberg und architektonische Meisterwerke wie das Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen und das Rathaus in Marl mit seinen beiden Rathaustürmen auf Stelzen.

“ Die Bürger lieben dieses Rathaus ”

Oberbürgermeister Christoph Tesche freute sich über die Auszeichnungn und will nach dem Ende der Corona-Krise mit den Bürgern ein Rathaus-Fest feiern. "Natürlich ist unser Rathaus das Schönste in NRW. 1908 gebaut, hat es die Weltkriege überlebt und viel Stadtgeschichte erlebt. Hier wird geheirat - und die Bürger können viel Kunst und Kultur hier genießen."

Als Preis erhält die Stadt 1.000 Exemplare eines Puzzles. Damit kann man das "schönste Rathaus in NRW" nachbauen.