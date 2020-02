Am heutigen Donnerstag (20.02.2020) finden mehr als doppelt so viele Trauungen, wie sonst üblich, statt. Das Schnapszahl-Datum 20.02.2020 ist ein beliebter Tag zum Heiraten im Ruhrgebiet. Viele Paare haben sich bereits ein bis zwei Jahre im Voraus den Termin gesichert. Sie mögen die besondere Zahlenkombination, die man sich gut meckern kann.

Dortmund ist Spitzenreiter der Eheschließungen

Die Schnapszahl hat es Dortmund angetan, denn am 20.02.2020 gibt es genau 20 Trauungen. Darunter sind zwei gleichgeschlechtliche Paare. Besonders beliebt ist das Trauzimmer im Alten Rathaus.

Im 30-Minuten-Takt geben sich die Paare dort ihr Ja-Wort und tauschen die Ringe. Zusätzlich kann es eventuell noch zu sogenannten Blitzhochzeiten kommen, wo sich die Paare spontan für eine Bürotrauung entscheiden.

Erhöhte Nachfrage auch in Hamm und Unna

An einem durchschnittlichen Donnerstag gibt es in Hamm und Unna in der Regel nur eine Hochzeit. Heute sind es in Hamm fünf Trauungen und in Unna vier. Für die Kreisstadt wurde dies zur Herausforderung. Sie mussten einen Standesbeamten im Ruhestand für diesen Tag gewinnen.

Hochzeitsflaute in Hagen

In der Stadt Hagen machten viele Paare kurz vor Schluss einen Rückzieher. Ursprünglich hatte sich neun Pärchen für das Heiratsdatum 20.02.2020 angemeldet. Doch in den vergangenen 48 Stunden gab es reihenweise Absagen, sodass nur noch drei Paare sich in Hagen heute trauen werden.

Stand: 20.02.2020, 08:22