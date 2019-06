Der Kanalhafen in Dortmund ist seit Samstag (15.06.2019) für sechs Wochen vom Schiffsverkehr abgeschnitten. Grund sind Reparaturarbeiten an der Schleuse Henrichenburg in Waltrop.

Geduldsprobe für Binnenschiffer

Unter anderem muss dort die Elektrik erneuert werden. Voraussichtlich bis zum 31. Juli 2019 bleibt die Schleuse für Schiffe gesperrt. Eine Geduldsprobe nicht nur für den Betreiber des Dortmunder Hafens, sondern auch für die vielen Binnenschiffer, die über den Dortmund-Ems-Kanal fahren.

Wichtigste Schleuse im Ruhrgebiet