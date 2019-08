"Wir waren gerade in der Nähe und haben uns dann gesagt, wir gucken mal, was hier so los ist" , sagt Detlef Klemen, der hier eigentlich mit Polizei und Feuerwehr gerechnet hätte. Zum Zeitpunkt seines Besuchs ist es aber ruhig in der Straße.

Kobra sogar in " New York Times "

Dass die mutmaßlich aus einer Wohnung entwischte Monokelkobra so sehr für Aufsehen sorgt, wundert viele Herner. Sogar die amerikanische Zeitung "New York Times" widmete der Schlange aus Herne einen kurzen Artikel.