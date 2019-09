Erneuter Schlangenfund - Königspython in Mülltonne entdeckt

Im Ruhrgebiet wurde erneut eine Schlange gefunden, gab die Kreispolizei Unna am Dienstag (10.09.2019) bekannt. Am Montagabend entdeckte ein 30 Jahre alter Mann in Bönen eine Königspython in einer Mülltonne.

Der 30-Jährige fand das rund einen Meter lange Tier, als er seinen Hausmüll entsorgen wollte. Nachdem der Mann die Polizei über den Schlangenfund informierte, konnte ein Reptilienexperte das Tier einfangen.

Besitzer noch nicht ermittelt

Der Besitzer der Schlange konnte noch nicht ermittelt werden. Es wurde eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

Weil die Schlange bei den kalten Temperaturen draußen nicht überleben würde, ist sie nun vorübergehend in Obhut eines Schlangenexperten in Unna.

Würgeschlange nicht giftig

Von der Königspython in Bönen ging keine Gefahr für Menschen aus. Pythons sind keine Gift- sondern Würgeschlangen und gelten als sehr scheu. Außerdem war das Tier mit einer Länge von nur einem Meter sehr klein. Und nur die ganz großen Pythons sind für Menschen gefährlich.

Zweiter Schlangenfund in zwei Wochen

Es ist bereits der zweite Schlangenfund im Ruhrgebiet in den letzten Wochen. Zuvor hielt eine hochgiftige Monokel-Kobra eine Siedlung in Herne in Atem. Sie war aus einer Wohnung ausgebüxt und erst nach mehrtägiger Suche gefunden worden.