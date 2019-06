Ein Schlaganfallpatient fordert von der Feuerwehr Herne Schmerzensgeld. Sie habe bei seinem Notruf seine Symptome unterschätzt. Dadurch sei er zu spät in eine Klinik eingewiesen worden und leide nun an den verbliebenen Schäden. Am Mittwoch (05.06.2019) kommt der Fall in Bochum vor Gericht.

Dort wird die zentrale Frage sein, ob die gesundheitlichen Folgen des Schlaganfalls durch eine schnellere Behandlung hätten vermieden werden können. Ein Gutachter soll das im Laufe des Prozesses klären.