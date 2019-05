Die Polizei hat am Montag (27.05.2019) neun Tatverdächtige einer Einbrecherbande im Schlaf überrascht und festgenommen. Die Tatverdächtigen stammen aus Bochum, Dortmund und Herne und sind zwischen 20 und 58 Jahre alt. Sie sollen mehrere Wohnungs- und Geschäftseinbrüche verübt haben.

Tresor gestohlen

Mindestens sechs Personen der Gruppierung waren am Diebstahl eines 500 kg schweren Tresors in Bochum-Weitmar beteiligt, der eine hohe Geldsumme und mehrere wertvolle Armbanduhren enthielt. Die Männer werden außerdem für den Diebstahl mehrerer hochwertiger Räderkomplettsätze in Witten-Annen sowie dem Einbruch in einem Dortmunder Schulungszentrum verantwortlich gemacht.

Bei der Razzia wurde auch der Kopf der Gruppierung verhaftet. Der 48-Jährige aus Herne und zwei weitere Männer sollen umgehend bei Gericht vorgeführt werden. Niemand wurde bei dem Einsatz verletzt. Die Zahl der Einbrüche in Bochum, Witten und Herne ist rückläufig: Im vergangenen Jahr wurde 1.303 Mal in Wohnungen eingebrochen. Im Jahr 2015 wurden dort 3.210 Raubzüge registriert.

