Polizei Bochum: Bundesweite Razzia gegen Drogenhandel

Heute Morgen waren laut Polizei deutschlandweit mehr als 500 Beamte im Einsatz. In Nordrhein-Westalen gab es Durchsuchungen in Bochum, Dortmund und Selm. Allein in Bochum seien elf der insgesamt zwanzig Objekte durchsucht worden, in Dortmund eins. Zudem sollen in Bochum drei Haftbefehle und in Dortmund ein Haftbefehl vollstreckt worden sein.

Hintergrund der Einsätze

Laut Polizei haben die Staatsanwaltschaft Bochum und die Bochumer Kriminalpolizei seit Juni 2019 ermittelt. Die Verdächtigen sollen auf internationaler Ebene mit Kokain gehandelt haben.

Nach den Ermittlungen sei das Kokain aus Brasilien nach Bochum gelangt. Hier sollen es die Beschuldigten weiterverkauft haben - das auch deutschlandweit.

Folgen der Einsätze

Insgesamt hat die Polizei neun Personen im Alter von 21 bis 51 Jahren festgenommen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Bargeld im sechsstelligen Bereich, hochwertiger Schmuck, Goldbarren, Waffen und geringe Mengen Rauschgift sichergestellt. Außerdem werden nun gefundene Handys ausgewertet.

Neben Nordrhein-Westfalen hatte es auch Durchsuchungen in Berlin, Brandenburg, Bremen und Baden-Württemberg gegeben.

Stand: 17.11.2020, 14:25