Schlag gegen Drogenbande im Ruhrgebiet

"Wir haben in ein Wespennest gestochen" , sagt die Polizei Osnabrück. Sie hat den Einsatz nach monatelangen Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen geleitet. Am Mittwochabend gab es an 13 Orten Durchsuchungen. In Oberhausen hat die Polizei zwei Verdächtige auf frischer Tat ertappt.

Sie waren gerade dabei, fünf Kilogramm Marihuana und 1,5 Kilogramm Haschisch zu übergeben. Beide Männer wurden festgenommen. Der mutmaßliche Kopf der Drogenbande soll dabei sein.

Polizei findet rund 150 Kilogramm Drogen

Bei weiteren Durchsuchungen in Oberhausen wurden auch Drogenlager entdeckt. Insgesamt haben die Ermittler rund 150 Kilogramm Drogen gefunden, darunter Amphetamin, Marihuana, Tabletten und Kokain. Der Verkauf hätte auf der Straße rund zwei Millionen Euro eingebracht.

In einer Wohnung in Mülheim hat die Polizei darüber hinaus Luxusuhren, teuren Schmuck und Bargeld gefunden - ein Wert von insgesamt rund einer halben Million Euro. Auch mehrere Messer und Schusswaffen wurden sichergestellt. Weitere Durchsuchungen gab es unter anderem in Essen und im Großraum Lingen. In Ahaus wurden zwei weitere Verdächtige bei der Drogenübergabe erwischt.

Polizei: Lieferung an Rockergruppe in Niedersachen

Die Polizei geht davon aus, dass die Drogen aus Oberhausen an eine Rockergruppe in Niedersachsen geliefert wurden. Sie hatte vor der Razzia monatelang ermittelt. Insgesamt wurden sechs Verdächtige festgenommen, drei von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.