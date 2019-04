Das längste Fest der Region

Nordsternpark in Gelsenkirchen

Mehr als 60 Schiffe, Motorsportboote und Ruderboote formieren sich zur Parade am Gelsenkirchener Nordsternpark. Die Schiffstour führt dann über Bottrop bis nach Oberhausen zum Kaisergarten und endet dort gegen 16 Uhr mit einem Abschlussfest. Mit gut 15 Kilometern Strecke gilt die Schiffsparade als das längstes Fest der Region.

Buntes Programm auch an Land

Doch nicht nur auf dem Wasser, auch an Land wird gefeiert. Entlang der Strecke finden gleich fünf große Familienfeste statt, außerdem bieten Museen bei freiem Eintritt Führungen an. In den letzten Jahren hat das Fest über 25.000 Besucher an die Ufer gelockt.