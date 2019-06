Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt jetzt gegen die Firma Nottenkämper in Schermbeck. Auf deren Deponie sind 30.000 Tonnen Ölpellets illegal entsorgt worden. Bei den Ermittlungen geht es allerdings auch um mögliche andere Verstöße - beispielsweise um die unsachgemäße Entsorgung von Klärschlamm und Mischabfällen.

Giftige Schwermetalle im Boden