Schausteller sorgen sich um Kirmessaison

In der Herner Innenstadt drehen sich seit Donnerstag (12.03.2020) die Karussells, an Imbissbuden werden Backkartoffeln und Fischbrötchen verkauft. Doch die Frühlingskirmes in der Innenstadt ist im Moment eine große Ausnahme: Immer mehr Kirmesveranstaltungen werden aufgrund des Coronavirus abgesagt - darunter auch die Palmkirmes in Recklinghausen.

Wichtige Frühjahrseinnahmen fehlen

Für die Schausteller sind die aktuellen Absagen ein harter Schlag: " Die Kollegen haben ihr letztes Geld auf den Weihnachtsmärkten eingenommen und sind jetzt auf die Einnahmen angewiesen ", sagt Albert Ritter der Präsident des Deutschen Schaustellerbundes.

" Auch der Winter kostet Geld, wir haben zum Beispiel unsere Karussells repariert und alles für den TÜV vorbereitet. " Wie es für die Schausteller weitergeht ist erstmal unklar: Weil die Städte aktuell nur für wenige Wochen im Voraus planen können, ist noch nicht entschieden, ob andere Kirmesveranstaltungen wie zum Beispiel die Fronleichnamskirmes in Oberhausen stattfinden können.

Finanzielle Unterstützung gefordert

Die Schausteller haben zwar Verständnis für die Absagen, bitten aber auch darum, bei jeder Veranstaltung genau abzuwägen, ob sie abgesagt werden muss. Zusätzlich hoffen sie auf finanzielle Unterstützung vom Staat. Es müsse schnell unbürokratische Hilfe geben.

Video starten, abbrechen mit Escape Schausteller mit Coronavirus-Sorgen. Lokalzeit Ruhr. . Verfügbar bis 19.03.2020. WDR. Von Jennifer Kerkhoff.

Stand: 13.03.2020, 09:01