150 Gaffer bei Rettungseinsatz in Duisburg

Wie die Polizei am Mittwochmorgen (21.02.2018) bekannt gab, habe sie mehrere Platzverweise gegen die Schaulustigen aussprechen und die Straße in der Innenstadt absperren müssen.

Anwohner filmen aus offenen Fenstern

Polizeireporter Christoph Reichwein hat den Einsatz in Duisburg-Hochfeld beobachtet. Die Polizei habe die Lage im Griff gehabt. Mit mindestens 20 Beamten hätten sie die gaffende Menge in Schach gehalten – darunter auch Kräfte einer Einsatzhundertschaft. "Die Menschen standen auf der Straße, teilweise nur einen Meter weg von den Einsatzkräften. Es gab viele Leute, die an offenen Fenstern aus ihren Häusern geguckt und gefilmt haben" , erzählt er.

Frau in Unfallwagen eingeklemmt

Eine Frau wollte am Dienstagabend (20.02.2018) auf der Wanheimer Straße in Duisburg trotz durchgezogener Linie wenden und stieß mit einem Taxi zusammen. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt. Auch der Taxifahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.