Der Fußball-Erstligist Schalke 04 will einen Platz auf dem Vereinsgelände nach dem im Februar verstorbenen Rudi Assauer benennen. Das teilte der Verein am Freitag (24.05.2019) mit. Man wolle damit das Lebenswerk der Manager-Legende Rudi Assauer würdigen, so der Vorstand.

Rudi Assauer war im Februar 2019 im Alter von 74 Jahren gestorben. In seinen letzten Lebensjahren hatte er mit einer schweren Alzheimer-Erkrankung zu kämpfen. Zu seiner Trauerfeier in der Probsteikirche St. Urbanus in Gelsenkirchen waren viele Prominente aus dem deutschen Fußball gekommen.