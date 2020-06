Menschenkette auf Schalke: Fans protestieren gegen Tönnies

"Ehrenamt ohne Ehre - System Tönnies stoppen" steht auf einem Banners, das am Samstag (27.06.2020) vor dem Eingang West an der Veltins-Arena weht. Während Schalke eine 0:4- Niederlage in Freiburg einfährt, halten viele Fans in Gelsenkirchen zusammen - gegen die Vereinsführung.

Mit einer Menschenkette protestieren sie vor allem gegen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies. Das sportliche Geschehen am letzten Spieltag wird dabei zur Nebensache.