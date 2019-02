Die Polizei hat am Montag (25.02.2019) einen Fan des FC Schalke 04 in Gelsenkirchen festgenommen. Er gilt als Tatverdächtiger in Bezug auf eine folgenschwere Schlägerei nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City (20.02.2019).

Ein Fan des englischen Fußballclubs erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde eine Mordkommission eingerichtet, um die Tat aufzuklären.