Die Feuerwehr hat am Montagmorgen (30.09.2019) 330 Schafe vor dem Ertrinken gerettet. An der A45 in der Nähe des Autobahndreiecks Dortmund/Witten ist ein Bach wegen der starken Regenfluten über die Ufer getreten. Die Weide in Dortmund Persebeck soll anderthalb bis zwei Meter unter Wasser gestanden haben.

Stege und Rettungsboot mit Tauchern eingesetzt

120 Feuerwehrleute bauten Stege, über die 100 Tiere von einer Insel auf den nicht überfluteten Teil der Weide mit festeren Boden geleitet werden konnten. Die Spezialeinheit Wasserrettung setzte ein Schlauchboot ein und auch Taucher waren im Einsatz. Da die Wolle der Schafe sich im Wasser vollgesogen hatte, wurde das Gewicht der Tiere natürlich schwerer.

20 Tiere schafften es nicht mehr, darunter auch einige Lämmer. Sie starben in den Wassermassen. Der Einsatz begann bereits vor Mitternacht und dauerte bis Viertel nach Vier am Morgen.