Der seit Jahren von Umweltschützern kritisierte Energiekonzern RWE legt den Bau neuer Kohlekraftwerke endgültig zu den Akten. Der Konzern werde nicht mehr in neue Kohlekraftwerke investieren, kündigte der Versorger am Freitag (26.04.2019) an.

" Neue Kohlekraftwerke haben künftig keinen Platz mehr in der Strategie des Unternehmens ", sagte Vorstandschef Rolf Martin Schmitz. RWE stelle damit auch Überlegungen ein, am Standort Niederaußem ein neues Braunkohlekraftwerk zu bauen.

RWE will Ökostromgeschäft von Innogy und E.ON übernehmen