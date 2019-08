Der Energiekonzern RWE hat am Mittwochmorgen (14.08.2019) seine Halbjahreszahlen veröffentlicht. Das Ergebnis: Rund 20 mehr Prozent Gewinn, ohne Beiträge der Ökostromtochter Innogy.

Die 20 Prozent beziehen sich auf ein bereinigtes EBITDA , also das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Der Gewinn treibt den Umbau zum Ökostrom-Riesen voran. RWE steht vor einem großen Umbruch.

Innogy Netz- und Vertriebsgeschäft soll an Eon gehen