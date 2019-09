Energiemulti RWE sieht Zukunft im Ökostrom

An der Decke hängen noch aufgerollte Stromkabel, die grauen Betonwände sind nicht verputzt: An der neuen RWE -Firmenzentrale – auf dem historischen Gelände des ersten Firmenkraftwerks 1889 in Essen – wird noch gebaut. Auch sonst ist der Energiemulti im Moment eine Art Baustelle: Aus dem Kohleverstromer wird einer der größten Ökostrom-Produzenten weltweit.

" Heute beginnt die Ära der neuen RWE ", sagte Firmenchef Rolf Martin Schmitz bei der Vorstellung der neuen Strategie am Montagmorgen (30.09.2019). " Wir werden klimaneutral bis 2040. Braunkohle und Kernenergie haben die Basis geschaffen. Aber jede Energie hat ihre Zeit, jetzt beginnt die Ära der Erneuerbaren. "

Tauschgeschäft mit Eon

Bei RWE beginnt sie mit einem Tauschgeschäft: Genau am Montag übernimmt der Konzern im Zuge eines milliardenschweren Tauschgeschäfts alle Ökostrom-Anlagen, alle Windparks und Solarprojekte, vom Konkurrenten Eon. Im Gegenzug werden alle Endkundenverträge und Netze der Tochter Innogy an Eon abgegeben.