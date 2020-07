Kampf um Runners Point-Arbeitsplätze in Recklinghausen

Bis zu 50 Stellen retten

Die Betriebsräte haben ausgerechnet, dass so 40 bis 50 der 170 bedrohten Stellen in der Zentrale in Recklinghausen erhalten bleiben könnten. Footlocker will im Herbst alle Runners Point-Filialen schließen und die Verwaltung vom Ruhrgebiet in die Niederlande verlegen.