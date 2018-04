Für Stefanie Carp ist die Zwischenzeit aber auch unsere Chance " die Veränderung aller sozialen und kulturellen Verhältnisse kreativ mitzugestalten, statt in Furcht und Abwehr zu verharren ". Sinnbild für das " Stadium der Zwischenzeit " ist das neue Festivalzentrum der Ruhrtriennale.

" Third Space " als Festivalzentrum

Es handelt sich um ein Flugzeug, das eine Künstler- und Architektengruppe aus Berlin für den Vorplatz der Jahrhunderthalle entworfen hat. Der sogenannte "Third Space" kann während der nächsten drei Jahre ausgebaut werden. Dabei können nicht nur KünstlerInnen, sondern auch BesucherInnen mitwirken.

Eröffnet wird die Ruhrtriennale dieses Jahr am 09.08.2018 in der Kraftzentrale Duisburg mit der Produktion "The Head and the Load" von William Kentridge eröffnet. Mit einer Kreation aus Musiktheater, Tanz und Bildender Kunst setzt sich das Stück mit der Rolle Afrikas im Ersten Weltkrieg auseinander.

