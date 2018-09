Seit sechs Wochen sind Industriebaukunst und Monumente des Ruhrgebiets Spielstätten zeitgenössischer Kunst. Mehr als 60.000 Besucher nahmen an Musikveranstaltungen teil oder begutachteten aufwändige Installationen. Kostenlos zugängliche Kunstobjekte zogen bisher weitere 35.000 Interessenten an.

Für die neue Intendantin Stefanie Carp ist das ein großer Erfolg. Ein künstlerisch schönes und erfolgreiches Festival gehe zu Ende, sagte sie am Mittwoch (19.09.2018) in Bochum. Die jährliche Veranstaltung endet am kommenden Sonntag (23.09.2018).